Андрей Назаров: "В матче с "Торпедо" дал Колппанену небольшую взбучку"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (2:4) отметил, что после трех пропущенных шайб во втором периоде сложно вернуть команду в игру. По словам наставника, в этот момент ему пришлось снять с игры голкипера Вилле Колппанена, чтобы дать тому взбучку.

- Готовились к такому матчу, - приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Назарова. - Где-то немножко не получилось начало, провалили первый период, но потом пришли в себя и вот эти три гола пропустили. Конечно, после этого тяжело было поднимать голову. В концовке сработало большинство, а так - игра проиграна. Что сделаешь, готовимся к следующему матчу.

- Андрей Викторович, объясните вашу тактику с вратарями: убрали Колппанена, потом вернули, почему? Он сам попросил замену?

- Иногда вратарю надо дать взбучку. Дали ему небольшую взбучку двухминутную, в этот момент пропустили четвертый гол. Может, это было правильно, а может и нет. Но в третьем периоде он неплохо отстоял.