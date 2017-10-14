Андрей Мартемьянов: "Содеражние игры "Амура" в матче против "Авангарда" было ниже среднего"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:0) пожелал здоровья нападающему "ястребов" Николаю Лемтюгову. Специалист также добавил, что содержание игры его команды оставлет желать лучшего.

– Во-первых, я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Николаю Лемтюгову, – сказал Мартемьянов. – Я с ним работал, он хороший хоккеист. Дай бог ему быстрее поправиться и войти в строй. Что касается игры, то я благодарен команде за самоотверженность. Хочу поздравить нашего вратаря с первым "сухарем" в сезоне. Он сегодня очень много работы сделал. По содержанию игры сегодня у нас было ниже среднего. Из того, что мы планировали, очень многое не получалось и в атаке, и в оборонительных действиях. Будем разбираться, в чем причина. "Авангард", конечно, доминировал и мы в основном отбивались. И добились результата – взяли очки, которые нам очень нужны.

– Как оцените потенциал Кирилла Рассказова и как планируете его использовать?

– Центр второго звена. Мы думаем, свой потенциал он еще не раскрыл, все еще впереди. Он довольно уверенно играет. Мы им довольны. Для нашей команды это очень хорошее приобретение.

– Много говорят о "выстрелевшем" Бывальцеве. Не боитесь, что скоро за ними начнется охота?

– Я ничего не могу с этим сделать. Пускай охотятся! Дай бог. Играю парни, забивают. Тут уже руководство будет решать, оставлять их в команде или нет. Но парни прогрессируют очень уверенно. Молодцы. Выходя против ведущих звеньев других команд, они показывают квалифицированный хоккей. А заберут или нет – жизнь покажет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)