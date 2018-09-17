Андрей Мартемьянов: "Доус лидер, а Трямкину больше надо думать об игре"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (4:2) и объяснил, почему Никита Трямкин не всегда попадает в состав и был лишен капитанской нашивки.

- Хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. К сожалению, было очень много ненужных удалений, которые не диктовались игрой. Доволен результатом, но никак не содержанием матча. Мы провели невыразительный матч. Будем разбираться почему. Такие вещи надо убирать. Ребят предупреждали, что идти на лидирующих позициях очень сложно. Потому что все команды играют от ножа. Надо сделать поправку в своих действиях. Отвечать за них. Тяжело играть со "Спартаком", очень мощно команда выглядела.

- Почему никак не можете определиться с капитаном?

- Я так думаю, что это вообще внутреннее дело команды. Все-таки Доус является лидером. Он человек более опытный. Никите – с ним состоялся разговор – больше надо думать об игре. По матчу со "Спартаком" к нему практически нет претензий. Созреет – будет капитаном. Вполне возможно – на следующий матч кто-то другой выйдет с литерой "C".

- Два пропущенных Трямкиным матча – это воспитательная мера?

- Я ждал этого вопроса. Нет – ни в коем случае. У нас достаточно длинная скамейка защитников. Ротация состава происходит всегда. Следующий матч новые ребята будут играть. Слава богу, что у нас это так и есть. Сезон длинный. Надеемся – и очень длинный. И надо находиться всегда в форме. Это нормально – есть кому играть, и есть кого заменить. Даже учитывая, что некоторые матчи некоторые ребята сыграли неплохо – они оказываются вне состава. Такова жизнь.

- Это несколько неспортивно. И, возможно, даже неудобно для тренера.

- Ну, подождите. Только начало чемпионата. Мы смотрим в будущее – не только в настоящее. Слава богу, пока травмы обходят наших хоккеистов. Дай бог, чтобы так продолжалось. И здоровая конкуренция еще никому не мешала. (Игорь Еронко)

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