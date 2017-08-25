Андрей Марков: "В моих действиях было много нервозности в матче с "Куньлунем"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков​ после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в его действиях было много нервозности. Также он отдал должное сопернику.

- Всегда есть, над чем работать, - цитирует "Р-Спорт" Маркова. - Это была первая игра. Было много нервозности. Будем добавлять. После первого периода вкатились. В моменте с первым голом не разобрались, сыграли широко. Я пошел закрывать зону, но получилось неудачно. Пропустили контратаку и получили гол.

"Куньлунь" по ходу матча дважды вел в счете. Это доказывает, что нет слабых соперников. У них хорошая команда. Они играли в канадском стиле. Хорошо, что нам удалось отыграться и выиграть.