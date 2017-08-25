Уличная атлетика при поддержке Datsun
03:15 | Хоккей — КХЛ

Андрей Марков: "В моих действиях было много нервозности в матче с "Куньлунем"


Защитник "Ак Барса" Андрей Марков​ после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в его действиях было много нервозности. Также он отдал должное сопернику.

- Всегда есть, над чем работать, - цитирует "Р-Спорт" Маркова. - Это была первая игра. Было много нервозности. Будем добавлять. После первого периода вкатились. В моменте с первым голом не разобрались, сыграли широко. Я пошел закрывать зону, но получилось неудачно. Пропустили контратаку и получили гол.

"Куньлунь" по ходу матча дважды вел в счете. Это доказывает, что нет слабых соперников. У них хорошая команда. Они играли в канадском стиле. Хорошо, что нам удалось отыграться и выиграть.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170824/1124741859.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий