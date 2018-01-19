Андрей Кареев: "Салават" играл лучше и заслуженно победил ЦСКА"

Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Кареев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что команда победила заслуженно. Также он подчеркнул, что выход на второе место Восточной конференции добавит игрокам сил.

– Я считаю, что мы играли лучше и заслуженно победили, – цитирует Кареева пресс-служба "Салавата".

– В чем превзошли соперника? В боевом настрое?

– Да, в настрое, в самоотверженности, в быстроте. Считаю, что мы очень здорово провели второй период, у соперника, вообще, не было шансов. Мы быстрее и сильнее провели игру, поэтому и выиграли.

– В третьем периоде, когда играли в меньшинстве, наши полевые игроки практически не давали сопернику бросать. Тяжеловато приходилось, когда шайба все-таки доходила до вас?

– Нет, это самоотверженность наших игроков, без этого никуда. Отсюда и победа.

– Пропущенная шайба сильно расстроила?

– Нет, вообще, не расстроен. Главное, что мы выиграли и набрали полноценные три очка.

– После этой победы "юлаевцы" вышли на второе место в Восточной конференции. Насколько это важно в психологическом плане?

– Это хорошо. Чем выше, тем лучше.