Андрей Чибисов: "Медвешчак" забил, а мы нет. Вот и весь сказ"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Чибисов после поражения от "Медвешчака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подчеркнул, что удаления сбивали темп игры, что сказалось на результате. По словам Чибисова, "Медвешчак" не отличается от других команд КХЛ по своей технике и самоотдаче.

- Почему не удалось победить сегодня?

- Это хоккей. По-всякому бывает, - цитирует официальный сайт "Ак Барса" Чибисова. - Не получилось забить, потом сами пропустили.

- Такое количество удалений мешало игре?

- Удаления, конечно, мешали. До драки удаления сбивали ритм игры. Судьи долго решали по поводу драк, удалений, хотя давали всего по две минуты, когда можно было их сразу дать. Должны были забивать в большинстве. Исход был бы другой.

- "Медвешчак" удивил сегодня вас?

- Играют обычно, как все команды КХЛ. Все толкаются, все бьются. Проходных команд здесь нет. Эта не та лига. Ничего необычного.

- Можно сказать, что сегодня "барсам" не повезло?

- Они забили, а мы нет. Вот и весь сказ.