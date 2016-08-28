08:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андреас Энгквист: "Не думаю, что ЦСКА играл лучше "Салавата"

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Нападающий "Салавата Юлаева" Андреас Энгквист после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на удаления. По словам форварда, команда сыграли лучше, чем в прошлой встрече.

– Сегодня мы сыграли лучше, чем прошлый матч, – цитирует Энгквиста официальный сайт Салавата. – Первый период был хорошим, второй получился не лучшим образом, а в третьем периоде мы сделали все, что могли, кроме того, чтобы забить голы. И все же сегодня играли лучше, чем против СКА.


– Были шансы, чтобы забить больше, почему не получилось?

– Да, я не думаю, что ЦСКА сегодня играл лучше нас, но при этом они забили три, а мы только один. Вот и вся разница по сегодняшней игре.

– Вам не кажется, что было слишком много удалений?

– Да, наверное, сегодня мы многовато времени провели на скамье оштрафованных. В это время соперник создал достаточно опасных моментов у наших ворот, нам надо стараться удаляться меньше.

– Пока поездка получается не очень хорошей, какое настроение в раздевалке после двух поражений подряд?

– Перед началом каждого матча ты не о чем таком не думаешь. У нас остается еще две игры на выезде, мы должны сделать все, что можем, чтобы одержать в них победы. Вот и все. Мы должны смотреть вперед и думать о предстоящих матчах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

что ты думаешь никому не интересно отгрузили вам по лбу хлопнули вот и вали

09:19

Эрмин

Голами "в большинстве" обменялись. Не думай и дальше. Но на табло посматривай,ИКЕА тупая.

09:08

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