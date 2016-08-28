Андреас Энгквист: "Не думаю, что ЦСКА играл лучше "Салавата"

Нападающий "Салавата Юлаева" Андреас Энгквист после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на удаления. По словам форварда, команда сыграли лучше, чем в прошлой встрече.

– Сегодня мы сыграли лучше, чем прошлый матч, – цитирует Энгквиста официальный сайт Салавата. – Первый период был хорошим, второй получился не лучшим образом, а в третьем периоде мы сделали все, что могли, кроме того, чтобы забить голы. И все же сегодня играли лучше, чем против СКА.



– Были шансы, чтобы забить больше, почему не получилось?



– Да, я не думаю, что ЦСКА сегодня играл лучше нас, но при этом они забили три, а мы только один. Вот и вся разница по сегодняшней игре.



– Вам не кажется, что было слишком много удалений?



– Да, наверное, сегодня мы многовато времени провели на скамье оштрафованных. В это время соперник создал достаточно опасных моментов у наших ворот, нам надо стараться удаляться меньше.



– Пока поездка получается не очень хорошей, какое настроение в раздевалке после двух поражений подряд?



– Перед началом каждого матча ты не о чем таком не думаешь. У нас остается еще две игры на выезде, мы должны сделать все, что можем, чтобы одержать в них победы. Вот и все. Мы должны смотреть вперед и думать о предстоящих матчах.