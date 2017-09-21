Анатолий Никонцев: "Таких игр в моей карьере не было"

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:6 ОТ) и отметил, что результат должен встряхнуть команду. Форвард во втором матче подряд сделал дубль. Его шайба в овертайме принесла красно-белым победу.

– Сегодняшняя игра складывалась тяжело – проигрывали, затем выигрывали, после снова проигрывали… Такие "качели", – цитирует Никонцева официальный сайт "Спартака". - Хорошо, что все хорошо закончилось. Плохо сыграли в обороне и хорошо в атаке.

– Помните такие безумные игры в своей карьере?

– Таких игр, чтобы команда сравнивала счет за две десятые секунды до конца основного времени, в моей карьере не было, не помню такого. Надо сразу вести в счете, выигрывать и не доводить до такого.

– У вас вновь дубль. Наконец-то пошло?

– Дай бог, чтобы игра пошла и дальше было не хуже.

– "Спартак" должен был выигрывать в основное время. В результате потеряли одно очко.

– По такой игре, думаю, правильнее сказать, что мы приобрели два очка – могли уйти со льда с нулем. Хорошо, что все сложилось иначе.

– Насколько эта победа важна для команды? Все-таки непросто победили, но и показали характер, играли до конца.

– Думаю, это встряхнет команду, даст толчок. Все ребята, конечно же, рады, что выиграли, тем более что две игры до этого мы проиграли. Будем и дальше играть на победу.