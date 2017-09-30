Анатолий Емелин: "Игроки "Югры" были очень заряжены на игру против "Сочи"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после победы над "Сочи" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки были очень настроены на встречу. Он также добавил, что команду подвела игра в неравных составах.

Отметим, что ханты-мансийская команда прервала восьмиматчевую серию поражений и победила в первой игре после того, как Анатолий Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера команды.

– Ребят с победой. Они сегодня были очень настроены, заряжены на игру, – приводит официальный сайт "Югры" слова Емелина. – Практически весь матч играли неплохо, за исключением концовок второго и третьего периода. И, конечно, нас подвела игра в неравных составах. А так – ребята молодцы, бились.