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23:45 30 сентября | Хоккей — КХЛ

Анатолий Емелин: "Игроки "Югры" были очень заряжены на игру против "Сочи"


Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после победы над "Сочи" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки были очень настроены на встречу. Он также добавил, что команду подвела игра в неравных составах.

Отметим, что ханты-мансийская команда прервала восьмиматчевую серию поражений и победила в первой игре после того, как Анатолий Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера команды.

– Ребят с победой. Они сегодня были очень настроены, заряжены на игру, – приводит официальный сайт "Югры" слова Емелина. – Практически весь матч играли неплохо, за исключением концовок второго и третьего периода. И, конечно, нас подвела игра в неравных составах. А так – ребята молодцы, бились.

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http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2596

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