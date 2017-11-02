Анатолий Елизаров: "Вернулся в Россию, потому что здесь больше шансов проявить себя"

Защитник "Салавата Юлаева" Анатолий Елизаров отметил, что два года в Северной Америке пошли ему на пользу. Также игрок поделился ожиданиями от молодежной суперсерии.

– Два года в Северной Америке пошли на пользу, потому что я выучил язык и сейчас могу беспрепятственно общаться с Эрккой Вестерлундом, – цитирует Елизарова официальный сайт КХЛ. – Сравнить уфимскую поддержку и болельщиков Эдмонтона? Конечно, в Эдмонтоне на нас иногда собиралось по 18 тысяч зрителей, непередаваемые эмоции. Хочу отметить болельщиков "Салавата", они всегда с командой, часто отправляются на выезд. Вот на одном из последних матчей во Владивостоке была внушительная поддержка. Мы чувствуем это.

Из КХЛ легче попасть в молодежную сборную? Если играешь в России, то ты находишься под большим вниманием тренерского штаба сборной, больше шанса проявить себя. Это была одна из причин моего возвращения в Россию.