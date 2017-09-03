"Амур" в овертайме обыграл "Ладу"

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступила "Амуру". Победную шайбу забросил нападающий Алексей Бывальцев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Амур" (Хабаровск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Нестеров - 1, 12:21 - 1:0. Зогорна - 1 (бол., Фролов, Кондратьев), 58:28 - 1:1. Бывальцев - 1 (Кондратьев), 62:34 - 1:2.

Вратари: Лазушин - Метсола.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 25 (10+7+8+0) - 23 (3+7+12+1).

Судьи: Бондарь, Букин.

3 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".