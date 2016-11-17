17:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Альшевский получил удаление, исполняя буллит

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Нападающий "Куньлуня" Ярослав Альшевский заработал удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (3:0). Форвард врезался во вратаря "Кузни" Андрея Кареева, исполняя буллит.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Павел1967

Два раза посмотрел рекламу (будь она проклята), а видео так и не загрузилось.

20:22

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