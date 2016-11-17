Альшевский получил удаление, исполняя буллит

Нападающий "Куньлуня" Ярослав Альшевский заработал удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (3:0). Форвард врезался во вратаря "Кузни" Андрея Кареева, исполняя буллит.
Нападающий "Куньлуня" Ярослав Альшевский заработал удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (3:0). Форвард врезался во вратаря "Кузни" Андрея Кареева, исполняя буллит.
Павел1967
Два раза посмотрел рекламу (будь она проклята), а видео так и не загрузилось.
20:22