Алексей Кудашов: "Локомотив" отнесся к "Ладе", как к "раненому зверю"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Ладой" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что низкая результативность команды связана с равными соперниками в чемпионате.

– Акцент был сделан на настрое – отнестись серьезно, как к "раненому зверю", – цитирует официальный сайт "Локомотива" Кудашова. – На самом деле, "Лада" показывает приличный хоккей, ей немного не хватает для победы. Благодарен ребятам, что отнеслись правильно, где-то отдали шайбу, старались надежно сыграть в обороне. Конечно, хотел бы отметить вратарей – Антон и Александр сегодня молодцы.

– Почему не удается довести игру до победы с хорошей разницей, получается баскетбольная концовка с нервами?

– Да, в последних матчах концовки у нас похожи на баскетбол, на тоненького. Сегодня нас подвела дисциплина – удары по клюшке, необязательные удаления. При счете 2:0 теряется концентрация, ответственность, идут удаления, отсюда и баскетбольная концовка.

– По Полунину терпение кончилось?

– Мы обязаны предпринимать какие-то меры. Завтра он поедет играть в молодежную команду, дальше посмотрим.

– "Локомотив" с трудом "пробивает" оборону соперника на старте сезона. Как это прокомментируете?

– Очень серьезно выровнялся чемпионат, очень плотные игры. Нам важно перестроиться и играть от ножа.

– Александр Кадейкин после скомканной "предсезонки" сейчас добирает через игры?

– По скомканной "предсезонке" – мы ее немножко передвинули, то есть когда команда играла товарищеские матчи, он тренировался. Мы постарались соблюсти циклы. Надеюсь, что сейчас он добавляет не через игры, а благодаря той немного смещенной подготовке.