Алексей Ковалев: "Игрокам "Куньлуня" нужно привыкнуть к требованиям тренерского штаба"

Помощник главного тренера "Куньлуня", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев отметил, что многим игрокам необходимо привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба команды.

Ковалев, отвечающий, в частности, за игру в большинстве, является помощником главного тренера "Куньлуня" Юсси Тапполы, который пришел в команду в межсезонье. Китайский клуб занимает восьмое место в Восточной конференции.

- Команда на 80 процентов новая, и целый сезон впереди, - цитирует ТАСС Ковалева. - То, что мы не так твердо находимся в плей-офф, ни о чем не говорит. Кто-то быстрее начинает, кто-то медленнее, - сказал Ковалев. - Учитывая, что больше половины команды новички, им нужно привыкнуть к этому всему, понять систему, как это работает. Они никогда не играли так раньше.

"Куньлунь" до игры с ЦСКА из 56 возможностей игры в большинстве реализовал только восемь попыток, однако в матче с армейцами гости забили дважды, имея численное преимущество. "Когда игроки понимают, как правильно делать, вот и два гола.