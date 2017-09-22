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19:00 | Хоккей — КХЛ

Алексей Горский: "Надо признать, что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина"


Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский подвел итоги встречи между "Авангардом" и СКА, отметив, что судья пропустили нарушение со стороны нападающего питерцев Николая Прохоркина. Форвард на 25-й минуте в средней зоне сбил нападающего омского клуба Петра Хохрякова​.

– Надо признать, что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф, – цитирует Горского официальный сайт КХЛ. – "Авангард" прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указание на ошибку.

В заключении хотел бы отметить, что, несмотря на накалённую в концовке матча атмосферу, судейская бригада именно в это время сработала чётко, разобравшись правильно в двух сложных эпизодах.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/22/360084.html

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Материалы других СМИ
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