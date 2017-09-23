Алексей Бадюков: "Арбитры не имеют права поддаваться влиянию трибун"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков в интервью "СЭ" прокомментировал спорные эпизоды, связанные с удалениями игроков "Авангарда" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ​ против СКА. Эти моменты вызвали негативную реакцию у президента омского клуба Владимира Шалаева и губернатора Омской области Виктора Назарова.

- Эпизоды вызвали споры, потому что они повлияли на исход матча, - сказал Бадюков. - Хоккей состоит из множества таких эпизодов. Но не надо делать из хоккея футбол, где одно судейское решение влияет на исход всей встречи.

- Что скажете об удалении до конца игры защитника Осипова?

- Осипов бил "в номер", Широков ударился лицом в борт и получил рассечение. В любом случае это пятиминутный штраф и удаление до конца игры. Тут можно говорить о том, что Широков "подставился", и это уже вопрос к нему. Но нарушение в любом случае было, и арбитры действовали исключительно в рамках правил. То, что удаление было выписано ближе к концу встречи, исходило из логики игры. СКА в третьем периоде владел преимуществом. "Авангард" нанес немного бросков, а у гостей было больше моментов. Специфика обороны омичей привела к тому, что произошло жесткое нарушение на Широкове.

Арбитры не могут и не имеют права поддаваться влиянию трибун, каким-то образом помогать команде, которая уступает в счете. Они должны фиксировать, то, что есть. Там были чистые 5+20 за толчок на борт.

- Играя вчетвером 5 минут, "Авангард" получил еще две минуты за нарушение численного состава и остался втроем…

- Команды стонут от этого правила, но продолжают удаляться, причем некоторые - по нескольку раз за матч. Была борьба глубоко в зоне СКА, нападающий хозяев Михеев шел активно на защитников, но проиграл борьбу и бежал назад из последних сил. Человек на калитке или сами игроки должны знать, что арбитры следят за этим. И линейный судья Шелянин поступил правильно: он не может взять и простить команду, хотя Михеев не принимал участие в игре, но находился очень далеко от полутораметровой зоны. Он видел нарушение и понимал ситуацию "Авангарда" на тот момент. Но если прощать, то это будет еще хуже для всех нас. Сколько раз, в более ранние годы арбитры, судьи под давлением игроков, трибун, начинали исправлять ситуацию, и это выглядело комично.

Сейчас же судьи стали гораздо больше придерживаться какой-то одной концепции и рамок правил. Нарушение численного состава было явным. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Бадюкова