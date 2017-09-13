Алексей Анисимов: "Судьи в матчах СКА - "Лада" и "Ак Барс" - "Спартак" допустили грубейшие ошибки"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов разобрал несколько спорных эпизодов в матчах регулярного чемпионата между СКА и "Ладой" (3:1) и "Ак Барсом" и "Спартаком" (3:4 ОТ). Он также оценил действия судей в лиге.

– Как прокомментируете эпизод с 4-минутным удалением Иржи Новотны в Санкт-Петербурге?

– Была игра высоко поднятой клюшкой, но не со стороны Новотны, а у Кириллова. Арбитр допустил грубую методическую ошибку, не увидев номер хоккеиста "Лады", – сказал Анисимов. – Еще один вопрос – длительность наказания. Судья увидел рассечение у Плотникова, у которого все нижние зубы были в крови. Кириллов действовал не специально и не заслужил такого длительного наказания.

– Затем Плотников вышел на большинство.

– В данном эпизоде травмированный хоккеист имел право сразу выйти на лед, поскольку игра была остановлена не из-за повреждения Плотникова, а из-за нарушения. Судья понесет наказание за эту ошибку.

– Накануне в Казани арбитр не назначил штрафной бросок в овертайме.

– Было грубое нарушение, которое судья не зафиксировал. Марков цеплял слева, а арбитр откатывался справа, но это его не извиняет. Овчинников – молодой перспективный судья, и сразу после матча ему указали на ошибки. Как только происходят проблемные ситуации, мы просим прислать повторы с ТВ-камер или системы видеогол и разбираем эпизоды. Во вчерашнем моменте был очевидный пропуск нарушения, и должен был быть назначен штрафной бросок. Сложилось так, что спартаковцы быстро забросили шайбу.

– Оба судьи понесут наказания?

– Всем интересно, как наказывают судей, но это наша внутренняя кухня. С этого года штрафы стали серьезнее. При этом важнее разобраться, как ошибка повлияла на игру.

– Как оцените успехи подчиненных в стартовавшем сезоне?

– Только сейчас команды стали биться за восьмерку, и начался жесткий хоккей. Видеоанализ моментов мы проводим ежедневно и отправляем каждому арбитру отзыв о его работе. Нынешний чемпионат обслуживают почти 45 процентов молодых судей, работающих первый или второй сезон на высшем уровне. Времени у нас мало, поэтому мы делаем все, чтобы они соответствовали. Проводим индивидуальную работу. (Евгений БЕЛОУСОВ)