Алексей Анисимов: "Футбольных судей иногда становится жалко"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью "СЭ" отметил, что планирует развивать идею создания независимой судейской организации. По его словам, такая структура могла бы помочь не только в хоккее, но и в футболе.

– Возможно ли создание независимой судейской организации, о чем вы ранее упоминали?

– Независимость означает отдельную организацию с другой юридической формой со своей бухгалтерией. Существуют определенные юридические тонкости. Конечно, мы будем предлагать свои наработки.

– Такая структура наверняка может стать примером для других видов спорта.

– Футбольных коллег иногда жалко, про них говорят по телевизору совершенно непонятные вещи. У хоккейных людей мировоззрение поменялось. Сейчас уже никто не говорит про домашнее или гостевое судейство.

– Получается, общественность стала образованнее?

– Конечно, никто не говорит о коррумпированности или продажности судей, это уже прогресс. Следующая ступень – чтобы люди спокойно воспринимали работу арбитров и не искали дополнительную подоплеку в их решениях. По сравнению с 90-ми поменялись правила, телевидение сделало существенный шаг вперед, и сразу видно, если человек неправильно дает удаления. Надо понимать, что мы наказываем судей деньгами и играми – но это наша внутренняя кухня. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Алексея Анисимова