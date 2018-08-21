Александр Полинский: "Кубок мэра не переедет на новую арену "Динамо"

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский рассказал о будущем турнира.

– Возможно ли проведение в будущем Кубка мэра на новой арене "Динамо"?

– Мы стремимся проводить этот турнир в "Мегаспорте". Думаю, что переезд на динамовскую арену Кубка мэра невозможен. Мы и в этом турнире хотели играть в "Мегаспорте", но там идет замена оборудования и нас попросили провести турнир на другой арене. При наличии такого количества стадионов в городе, я не думаю, что турнир куда-то переедет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)