Александр Медведев: "Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде поможет СКА продлить с ним контракт"

Член совета директоров СКА Александр Медведев считает, что желание нападающего Ильи Ковальчука выступить на Олимпийских играх 2018 года является предпосылкой к тому, что он подпишет новый контракт с петербургским клубом. Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры.

– Переговоры с Ковальчуком продолжаются, – цитирует ТАСС Медведева. – Нет сомнений, что НХЛ решила не отпускать своих игроков на Олимпиаду, поскольку уже определена дата Матча звезд. Никто не поедет, даже если сам захочет.

Илья никогда не делает пустых заявлений. Раз он сказал, что хочет играть на Олимпиаде, значит, это является предпосылкой к тому, что наши переговоры завершатся успешно.