Александр Медведев: "СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контракт"

Член совета директоров СКА Александр Медведев подчеркнул, что руководство армейцев хотело, чтобы контракт с форвардом Ильей Ковальчуком носил долгосрочный характер. Новое соглашение с 34-летним нападающим рассчитано на один сезон.

- Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом, - приводит ТАСС слова Медведева. - Что будет потом, обсудим после следующего сезона.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон. После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, он сможет спокойно выступать до 40 лет.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38+ 49) очков.