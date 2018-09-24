Александр Лукашенко: "Как-то "колбасит" минское "Динамо". Как они думают жить и работать дальше?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем наблюдательного совета минского "Динамо" Игорем Шуневичем. Лукашенко поделился мнением о выступлении команды в новом сезоне.

"Как-то "колбасит" эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с "Локомотивом". Просто героически. С "Северсталью" 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским "Динамо". Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?" - цитиурует Лукашенко Tut.

После 9 матчей со старта чемпионата КХЛ в активе "Динамо" 3 победы и 6 очков, команда занимает последнее место в Западной конференции.