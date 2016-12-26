Александр Хаванов: "Ожидал, что Шалунова с Шумаковым все-таки поменяют"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подвел итоги дедлайна по трансферам в КХЛ, а также разобрал игру команд заокеанской лиги, лидирующих в своих конференциях к рождественскому перерыву.

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с Александром ХАВАНОВЫМ

- Еще раз повторюсь, сказав, что КХЛ сделала большое дело, перенеся в свое время дедлайн по переходам на конец декабря, - подчеркнул Хаванов. - Благодаря этому у нас все реже случаются тотальные распродажи. Большое количество команд сохраняют шансы на плей-офф. И далеко не все готовы показать своим болельщикам 25 декабря, что сезон сложился неудачно, и они готовы сдаться.

Я ожидал, что поменяют клубы форварды "Сибири" Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Разговоров об этом было очень много. По тому, как складывается этот сезон, они – весьма привлекательные игроки, обеспечивающие результат "Сибири".

В итоге больших распродаж не случилось, а клубы перед последним днем обмена пытаются усилить проблемные позиции, которые образовались в первых 2/3 чемпионата. (Марат САФИН)

Далеко не все команды КХЛ готовы сдаться 25 декабря