Александр Гулявцев: "Причиной поражения "Северстали" стала безобразная игра в большинстве"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:2) посетовал на слабую реализацию моментов при игре в большинстве.

- Скажу коротко, в актив могу занести только третий период, не из-за того, что мы забили в нем шайбу, а именно по содержанию игры, - приводит официальный сайт "Барыса" слова Гулявцева. - Безобразная игра в большинстве, причем тех игроков, кому мы доверяем в этих компонентах, так сказать, сыграть решающую роль. Эту роль звено у "Барыса" сыграло, у нас, к сожалению, ребята считают, что они умеют все. Готовимся к следующему матчу.