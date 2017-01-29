20:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "После безвольного первого периода поговорил с игроками в раздевалке"

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Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные провалили первый период встречи и выровняли игру лишь во втором. Также специалист отметил, что в овертайме череповецкому клубу повезло одержать победу. На данный момент "Северсталь" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Мы сегодня начали играть только со второго периода, – цитирует сайт "Салавата" Гулявцева. – Полностью безвольный первый период на прокатах. С ребятами поговорили в раздевалке. Игру мы выровняли, использовали большинство. Сегодня обе команды забили в большинстве. Я думаю, обоюдоострый, хороший овертайм был, в котором нам повезло больше.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/igor-zakharkin-udaleniya-nas-podveli/

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