Александр Гулявцев: "После безвольного первого периода поговорил с игроками в раздевалке"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные провалили первый период встречи и выровняли игру лишь во втором. Также специалист отметил, что в овертайме череповецкому клубу повезло одержать победу. На данный момент "Северсталь" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Мы сегодня начали играть только со второго периода, – цитирует сайт "Салавата" Гулявцева. – Полностью безвольный первый период на прокатах. С ребятами поговорили в раздевалке. Игру мы выровняли, использовали большинство. Сегодня обе команды забили в большинстве. Я думаю, обоюдоострый, хороший овертайм был, в котором нам повезло больше.