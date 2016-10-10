Александр Дергачев: "Обсуждали с Хохлачевым: "Давай сразу воткнем"

Нападающий СКА Александр Дергачев после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (6:2) признался, что ему обидно из-за завершившейся сухой серии Игоря Шестеркина. Также он отметил, что секрет успеха армейцев заключается в следовании установкам тренерского штаба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Начали хорошо, как того и хотели, – сказал Дергачев. – Потом немного подрасслабились, перестали выполнять установку тренеров и получили голы. Не знаю, с чем это связано.

– Первый гол, когда вы сделали пас Хохлачеву, – это домашняя заготовка?

– На самом деле мы перед сменой с Саней Хохлачевым это обсуждали. "Давай сразу "воткнем", – с юморком говорили. Так и получилось – выбежали и забили.

– В чем секрет последних успехов СКА?

– Даже не знаю. Просто играем по установке тренера. Все понимают, что каждая игра важна.

– Обидно, что серия Шестеркина прервалась?

– Конечно, обидно. Хотя думаю, она уже немножко продавливала его. Но все равно здорово – он почти в каждом матче наш лучший игрок. Вел команду за собой.