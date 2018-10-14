Александр Андриевский: "Здорово, что сыграли "на ноль". Нам это добавит уверенности"

Главный тренер "Сибири" Александр Андриевский - о матче с "Металлургом" (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Мы, безусловно, рады победе, двум очкам, тем более с топовой командой, которая всегда наверху, - цитирует тренера официальный сайт "Металлурга". - Немного долго вкатывались в игру, в первом периоде "Металлург" создал нам определенные проблемы, но со второго периода я считаю, что была более-менее равная игра. После первого забитого гола стали уже играть на удержание, чувствовалось, что время скоро должно закончиться. Нам очень нужны очки, поэтому очень хотели выиграть, немного отошли к своим воротам, и здорово, что сыграли "на ноль". Для нас это многое значит и добавит уверенности.

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