"Ак Барс" – "Трактор". Зарипов готов принять участие в матче

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов готов принять участие в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина против "Трактора", информирует "Бизнес Online". Отмечается, что игрок тренируется в общей группе.

Напомним, что Зарипов не смог доиграть последний матч серии с магнитогорским "Металлурга" после силового приема Сергея Терещенко. Хоккеист получил сотрясение мозга и некоторое время занимался индивидуально.

Матч "Ак Барс" – "Трактор" пройдет сегодня в "Татнефть Арене". Начало встречи в 19.00 по московскому времени.