"Ак Барс" подписал контракт с 20-летним защитником "Адмирала"

"Ак Барс" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Адмирала" Даниилом Курашовым. Соглашение между 20-летним игроком и казанцами рассчитано на два года.

Отметим, что в сезоне-2017/18 Курашов принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при 6 минутах штрафного времени и показателе полезности "+1".