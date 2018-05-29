"Ак Барс" подписал контракт с 20-летним защитником "Адмирала"

"Ак Барс" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Адмирала" Даниилом Курашовым. Соглашение между 20-летним игроком и казанцами рассчитано на два года.
Отметим, что в сезоне-2017/18 Курашов принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при 6 минутах штрафного времени и показателе полезности "+1".
Встречаем новичка нашей команды👏– ХК Ак Барс (@hcakbars) 29 мая 2018 г.
20-летний защитник Даниил Курашов пополнил состав "Ак Барса". В прошлом сезоне Даниил провел в составе "Адмирала" 32 матча и набрал 2 очка (1+1). Контракт с нами подписан на 2 года.
Добро пожаловать!😉 pic.twitter.com/5fTbdKCjku
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