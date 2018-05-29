08:44 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" подписал контракт с 20-летним защитником "Адмирала"


"Ак Барс" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Адмирала" Даниилом Курашовым. Соглашение между 20-летним игроком и казанцами рассчитано на два года.

Отметим, что в сезоне-2017/18 Курашов принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при 6 минутах штрафного времени и показателе полезности "+1".

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15840.html

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