Агент Шуми Бабаев: "Диагноз Мнацяна станет известен в начале следующей недели"

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, чьим клиентом является защитник Самвел Мнацян, прокомментировал информацию о возможном онкологическом заболевании, обнаруженными врачами во время сборов его команды – "Сибири".

- У Мнацяна действительно были обнаружены проблемы со здоровьем. – сказал Бабаев. - В настоящий момент он находится на обследовании в Германии, но говорить о каком-то конкретном диагнозе рано. Результаты будут известны не ранее следующей недели. О них мы объявим совместно с руководством клуба, в котором выступает Самвел – "Сибирью". Отмечу, что руководство оказывает ему всяческую поддержку. (Михаил ЗИСЛИС)

У защитника "Сибири" Самвела Мнацяна - подозрение на онкологическое заболевание