21:20 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" отдал Лугина в "Локомотив" и получил Алексеева

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"Локомотив" и "Адмирал" произвели обмен игроками, сообщает официальный сайт КХЛ. В Ярославль отправился 26-летний нападающий Дмитрий Лугин, за которого клуб из Владивостока получил денежную компенсацию. На счету его счету в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 15 (10+5) очков в 40 играх.

В рамках другого обмена в "Адмирал" перешел 19-летний форвард Денис Алексеев, за которого ярославцы также получат денежную компенсацию. Алексеев проводит текущий сезон в ВХЛ в составе "Рязани" и набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/23/333219.html

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