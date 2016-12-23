"Адмирал" отдал Лугина в "Локомотив" и получил Алексеева

"Локомотив" и "Адмирал" произвели обмен игроками, сообщает официальный сайт КХЛ. В Ярославль отправился 26-летний нападающий Дмитрий Лугин, за которого клуб из Владивостока получил денежную компенсацию. На счету его счету в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 15 (10+5) очков в 40 играх.

В рамках другого обмена в "Адмирал" перешел 19-летний форвард Денис Алексеев, за которого ярославцы также получат денежную компенсацию. Алексеев проводит текущий сезон в ВХЛ в составе "Рязани" и набрал 16 (6+10) очков в 23 матчах.