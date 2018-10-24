"Адмирал" одержал вторую победу и обыграл "Торпедо"

"Адмирал" переиграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. В составе победителей отличились Александр Черников, Никита Феоктистов и Карел Кубат. За нижегородский клуб Роберт Саболич оформил дубль.

"Адмирал" одержал вторую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Черников - 5 (А. Стрельцов), 23:32 - 1:0. Феоктистов - 1 (Бутузов), 24:54 - 2:0. Кубат - 1 (В. Стрельцов, Черников), 29:02 - 3:0. Саболич - 4 (бол., Хольм, Галимов), 43:17 - 3:1. Саболич - 5 (Кейлоф, Семин), 59:50 - 3:2.

Вратари: Серебряков - Галимов (57:32).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (15+13+6) - 38 (12+10+16).

Судьи: Бондарь, Наумов.

24 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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