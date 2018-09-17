8:0! "Йокерит" уничтожил "Трактор"

"Йокерит" разгромил "Трактор" (8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Джон Норман, по дублю оформили Марко Анттила и Брайан О'Нилл.

Финский клуб набрал 13 очков и лидирует в Западной конференции. "Трактор" девятый на Востоке - пять очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Трактор" (Челябинск) - 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)

Голы: О`Нилл - 2 (Норман, Йоэнсуу), 21:39 - 1:0. Норман - 1, 24:16 - 2:0. Норман - 2 (О`Нилл, Йоэнсуу), 28:33 - 3:0. Анттила - 3 (Ниеми), 35:27 - 4:0. Норман - 3 (Йормакка, Н. Йенсен), 36:57 - 5:0. Йормакка - 3 (бол., Маннинен, Леписто), 57:08 - 6:0. О`Нилл - 3, 59:00 - 7:0. Анттила - 4 (мен., Ниеми), 59:32 - 8:0.

Вратари: Запольски - Демченко (Судницин, 35:27).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 34 (5+17+12) - 18 (6+7+5).

Судьи: Одиньш, Соин.

17 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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