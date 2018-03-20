17-летний юниор из "Локомотива" вырубил Николая Прохоркина

В четвертом матче серии полуфинала Западной конференции "Локомотив" – СКА 17-летний нападающий ярославцев Григорий Денисенко, проводящий всего третью игру в КХЛ, провел зубодробительный силовой прием против форварда петербуржцев Николая Прохоркина. Форвард гостей остался лежать на льду, а Виктор Тихонов, желающий отомстить за партнера, вызвал Денисенко на бой.
Судьи не зафиксировали фол, однако на повторе видно, что первоначальный контакт пришелся в голову Прохоркину. Вполне вероятно, вердикт вынесет Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.
Отметим, что Прохоркин сумел продолжить встречу.
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Упёртый русский
Да, что то питерские слюни выпустили... Прохоркин даже не дёргался, нормально всё... Резковато, да, но настрой такой. Ничего страшного ту не было.
22:56
StBand
Чистейший удар в голову!!! Удаление до конца матча 100%... Но увы... Надеюсь КДК разберётся в ситуации и выпишет этому молокососу дисквалификацию матча на два...
22:53
Упёртый русский
romy4_84 это удар в голову до конца матча с дисквой еще на две! хотя куому он нужен этот щегол, его даже отмудохать нельзя потому что в маске_________________ Где ты там увидел удар в голову?
22:50
Котовский
romy4_84. Согласен этому щеглу поучится бы у Дацюка, как в хоккей играть. Кстати Дацюк прекраснейший силовой прием против Красковского провёл. Бедняжка поплакал, потом на скамейку покатил.
22:49
StBand
Garry1979, сейчас нытьё Знарка услышим! 22:34 ------- Ну, пока видим только твоё нытьё )))) 1:4 ))))))))
22:41
romy4_84
это удар в голову до конца матча с дисквой еще на две! хотя куому он нужен этот щегол, его даже отмудохать нельзя потому что в маске
22:40
Котовский
В 17 лет так подло играть ни к чему. На следующий год ему за такие вещи руки, ноги переломают и будь здоров. Ему ещё повезло, что СКА играющая команда. На востоке он бы и периода не сыграл.
22:39
Упёртый русский
Не было ничего там, чистый силовой. Голову опускать не надо, классика. Квартал настроил пацанов, конечно... Красавцы, бьются, как могут!
22:38
Garry1979
сейчас нытьё Знарка услышим!
22:34
kaduly
Его бы ещё в хоккей научили бы играть.
22:31
MVD1969
Сопляк еще не умеет вести правильную силовую игру. Если пошел на столкновение, то иди корпусом или плечом, а не локтем вперед. А так в последний момент струсил и руку выставил. Теперь для него чемпионат закончен.
22:23
xantr
Денисенко красавец вырубил дырявого
22:15
Dioscur
1:4 Действительно. Просто уничтожили СКА )))
22:08
Знаток1964
Локомотив знатно Питер лупит.....те могут и отказаться играть с ярославцами следующие матчи. Очко то не железное.
22:01
Korvin
Сам голову опустил...
21:58