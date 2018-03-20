17-летний юниор из "Локомотива" вырубил Николая Прохоркина

В четвертом матче серии полуфинала Западной конференции "Локомотив" – СКА 17-летний нападающий ярославцев Григорий Денисенко, проводящий всего третью игру в КХЛ, провел зубодробительный силовой прием против форварда петербуржцев Николая Прохоркина. Форвард гостей остался лежать на льду, а Виктор Тихонов, желающий отомстить за партнера, вызвал Денисенко на бой.

Судьи не зафиксировали фол, однако на повторе видно, что первоначальный контакт пришелся в голову Прохоркину. Вполне вероятно, вердикт вынесет Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Отметим, что Прохоркин сумел продолжить встречу.

Трансляция матча "Локомотив" - СКА