Кирилл Слепец: "В глазах чуть ли не темнело после каждого момента"

Нападающий юниорской сборной России (до 18 лет) Кирилл Слепец после победы над Словакией (3:2 ОТ) заявил, что вся команда потратила много эмоций в этой встрече. Отметим, что Слепец стал автором победной шайбы россиян в овертайме. В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с Финляндией.

– Потратили немало эмоций, – отметил Слепец. – В глазах чуть ли не темнело после каждого момента. Хорошая напряженная концовка. Хорошо, что дожали. Все бьются и хотят биться дальше. После таких побед эмоции всегда найдутся. О сопернике думать не надо. Надо выходить, биться и выигрывать.