Против тренера юношеской сборной России возбуждено дисциплинарное дело

В Ростове-на-Дону состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России под председательством президента ФГР Сергея Шишкарева, информирует официальный сайт ФГР.

По его итогам было принято несколько решений. В частности, признать действия главного тренера мужской юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) Николая Чигарева на чемпионате мира в Грузии неспортивными, агрессивными, способствующими формированию негативного имиджа Федерации гандбола России, в том числе на международном уровне.

Полномочия Чигарева в качестве главного тренера мужской юношеской сборной России прекращены. Также против него возбуждено дисциплинарное дело.

Кроме того, исполком принял решение прекратить полномочия А. Н. Скоробогатова в качестве главного тренера и М. А. Серегина в качестве тренера женской юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет). Тренерскому совету ФГР поручено представить предложения о кандидатурах на эти посты.