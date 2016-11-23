Левон Акопян: "Гандбол – это постоянный выброс адреналина"

Главный тренер "Лады" Левон Акопян не планирует пока завершать карьеру, несмотря на то что ему в начале месяца исполнилось 72 года. На данный момент он является старейшим клубным гандбольным тренером в Европе, работающим на высоком уровне.

– А чем вызван интерес ко мне? Олимпиада в Рио давно закончилась. А после нее мы пока ничего значимого не выиграли, - цитирует "Волга Ньюс" Акопяна.

– Все еще впереди. Зато недавно вы очередной день рождения отметили. Разве не повод?

– Вот вы сейчас, наверное, думаете, что комплимент мне сделали? Или настроение подняли? Ошибаетесь! Не то что меня тяготит мой возраст. Просто стараюсь лишний раз об этом не думать. Не добавляют такие мысли мне положительных эмоций.

– Тем не менее мало кому удавалось в возрасте за 70 стать олимпийским чемпионом, пускай даже в роли второго тренера. Олимпиада в Рио как-то изменила вашу жизнь?

– Ничуть. Турнир давно стал историей. Пройденный этап. Я даже не вспоминаю об этом. В последнее время – все мысли об ответном матче с "Виборгом".

– Последние четыре года вы проводите, в основном, в Тольятти. Но у вас дом в Волгограде…

– Понимаю, о чем хотите спросить. Близкие люди – это важно. Время, проведенное с ними, бесценно. Но я всегда был убежден, что у нормального мужика на первом месте должна быть работа. Я просто не могу жить вне гандбола, варюсь в нем более полувека. У меня был перерыв четыре года. Я не находил себе места, начинал хандрить. Зато сейчас я чувствую себя очень хорошо.

– За счет чего?

– Гандбол – это постоянный выброс адреналина. Ну и работа с молодыми игроками дает положительные эмоции. Находясь рядом с девчонками, невольно подпитываешься их энергией.

– Судя по всему, вы всем довольны на данном этапе жизни. Или все-таки чего-то не хватает?

– Мне очень жаль, что у "Лады" нет собственного зала. Когда мы были на награждении у губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина после Олимпиады в Рио, то с его стороны были выказаны намерения построить современный гандбольный зал. Он очень нужен. Директору УСК "Олимп" нужно содержать комплекс, зарабатывать деньги выставками и прочими мероприятиями. И не всегда для нас находится место. А гандбольный клуб "Лада" должен жить своей жизнью.