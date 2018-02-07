"Кубань" и "Ростов-Дон" одержали победы

"Кубань" на выезде переиграла "АГУ-Адыиф" в матче предварительного этапа чемпионата России (29:26). В других встречах "Звезда" одолела "Динамо-Синару" (30:20), а "Ростов-Дон" оказался сильнее "Университета" (36:16).

Чемпионат России

Женщины

Суперлига

Предварительный этап

"АГУ-Адыиф" (Майкоп) - "Кубань" (Краснодар) - 26:29 (12:13)

"Звезда" (Звенигород) - "Динамо-Синара" (Волгоград) - 30:20 (17:11)

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Университет" (Ижевск) - 36:16 (15:9)