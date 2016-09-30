18:59 | ГАНДБОЛ — Россия

Дмитрий Рогозин: "Нужно закрепить успех женской сборной и поднять мужской гандбол"

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Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин считает главными задачами его организации закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 и поднятие уровня мужского гандбола в стране. Напомним, россиянки выиграли золотые медали, в то время как мужская команда не смогла пробиться на Игры. 

- Еще раз поздравляем нашу женскую сборную с победой, - цитирует "Р-Спорт" Рогозина. - Девочки наши - бриллиант во всей победе. Когда президент России встречался со сборной, он выразил удивление, насколько драматичным и героическим может быть гандбол. Наша задача - закрепить успех женской сборной и поднять мужской гандбол.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20160930/1104876299.html

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