Дмитрий Рогозин: "Нужно закрепить успех женской сборной и поднять мужской гандбол"

Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин считает главными задачами его организации закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 и поднятие уровня мужского гандбола в стране. Напомним, россиянки выиграли золотые медали, в то время как мужская команда не смогла пробиться на Игры.

- Еще раз поздравляем нашу женскую сборную с победой, - цитирует "Р-Спорт" Рогозина. - Девочки наши - бриллиант во всей победе. Когда президент России встречался со сборной, он выразил удивление, насколько драматичным и героическим может быть гандбол. Наша задача - закрепить успех женской сборной и поднять мужской гандбол.