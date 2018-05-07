"Чеховские медведи" - в финале чемпионата России. "Спартак" и "Университет-Неву" ждет третий матч

"Чеховские медведи" победили "Динамо-Виктор" в полуфинале чемпионата России 33:24, 32:29. Победители 18 последних чемпионатов подряд стали первыми финалистами.
В другом полуфинале "Спартак" и "Университет-Нева" обменялись победами и определят финалиста в третьей игре, которая пройдет 8 мая в Москве.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
1/2 финала
"Чеховские медведи" (Чехов) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 32:29
"Спартак" (Москва) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 25:24
1/2 финала за 5 - 8-е места
СКИФ (Краснодар) - "Сунгуль" (Снежинск) - 25:31
"Пермские медведи" (Пермь) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 23:22
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