"Астраханочка" победила "Луч" в чемпионате России

"Астраханочка" обыграла "Луч" в матче предварительного этапа женской суперлиги. Клуб из Астрахани идет на втором месте с одним поражением в семи играх. Лидирует "Лада", не терявшая очков.
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
Предварительный этап
"Астраханочка" (Астрахань) - "Луч" (Москва) - 38:25 (17:13)
"Кубань" (Краснодар) - "Университет" (Ижевск) - 38:21 (22:8)
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Уфа-Алиса" (Уфа) - 33:13 (16:5)
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2017-2018/
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