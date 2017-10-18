"Астраханочка" победила "Луч" в чемпионате России

"Астраханочка" обыграла "Луч" в матче предварительного этапа женской суперлиги. Клуб из Астрахани идет на втором месте с одним поражением в семи играх. Лидирует "Лада", не терявшая очков.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

"Астраханочка" (Астрахань) - "Луч" (Москва) - 38:25 (17:13)

"Кубань" (Краснодар) - "Университет" (Ижевск) - 38:21 (22:8)

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Уфа-Алиса" (Уфа) - 33:13 (16:5)