Евгений Трефилов: "Сборной России уже сейчас нужно наигрывать молодежь"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов перед стартом турнира "Золотая лига" в Дании отметил, что основной задачей тренерского штаба является просмотр молодых игроков. По мнению специалиста, завоевавшего с национальной командой золото Олимпийских игр, уже сейчас необходимо задуматься о будущем.

– Состав сильно обновился, – приводит пресс-служба федерации гандбола России слова Трефилова. – Это связано с тем, что нам нужно проверить игроков, кто у нас есть на сегодняшний день, что они из себя представляют. Завершили карьеру Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, ряд других игроков, вероятно, в очень недалеком будущем тоже завершат карьеру. Начинается новый олимпийский цикл, и нам уже сейчас надо просматривать игроков на таких турнирах, наигрывать молодежь, так как надо смотреть в будущее.

– Новым капитаном сборной России стала Людмила Постнова. Это ваше решение?

– Это мое решение. Постнова – авторитетный, опытный игрок. Посмотрим, как она будет себя вести в роли капитана команды. Плюс надо посмотреть, в каком она сейчас состоянии после травмы, которую получила летом.

- Обращает на себя внимание включение в состав 17-летней Антонины Скоробогатченко.

– Это закономерно, потому что наша задача просмотреть молодых игроков. Антонина – одна из самых перспективных по своему возрасту. Уже сейчас надо давать ей возможность адаптироваться в сборной. Более опытные игроки ей это помогут сделать, точно так же, как и я.

В турнире "Золотая лига", кроме россиянок, примут участие сборные Дании, Франции и Норвегии. Свой первый матч команда Трефилова проведет 6 октября против хозяек соревнований.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Елена Уткина ("Лада")

Полусредние: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень (все – "Ростов-Дон"), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина (все – "Кубань"), Людмила Постнова, (Астраханочка"), Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара")

Разыгрывающие: Екатерина Ильина ("Ростов-Дон"), Дарья Дмитриева ("Лада")

Крайние: Марина Судакова, Оксана Свитанько (все – "Кубань"), Дарья Самохина ("Лада"),

Линейные: Валентина Гончарова ("Кубань"), Александра Степанова ( "Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте ("Кубань").