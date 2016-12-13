12:25 | ГАНДБОЛ

Дарья Дмитриева: "В 14 лет постоянно звонила маме: "Забери меня из Волгограда, мне так плохо"

0
0
0

Разыгрывающая сборной России Дарья Дмитриева в интервью "СЭ" рассказала о том, как для нее начался взрослый гандбол. В 14 лет будущая чемпионка Олимпийских игр-2016 часто звонила маме и просила забрать ее домой.

– Из родного Тольятти вы уехали в Волгоград, когда вам было 14. Шесть лет жили без родителей. Чему научил тот период?

– Для меня тогда начался взрослый гандбол и вообще вся взрослая жизнь, - ответила Дмитриева. - Я уезжала ведь ребенком и вообще не понимала, что происходит вокруг. А тут пришлось быть самостоятельной. Поняла, что мне самой нужно искать, что покушать, где постирать одежду и сделать еще кучу других бытовых дел. Выросла моментально.

– Когда уезжали из Тольятти, готовить уже умели?

– Да ничего я не умела! Кроме школы и тренировок ничего в жизни не видела. Спасало, что в общаге была столовая. Другое дело, что после вечерних тренировок уже не успевали. Заходили в магазин, брали "Ролтон" и уходили счастливые. Потом уже со временем чему-то учились сами. Хотя мама в первое время постоянно переживала: "Как же она там без меня"?

– Что отвечали?

– Сначала сама постоянно звонила: "Забери меня назад, мне так плохо". Но уже где-то через полгода адаптировалась, и все было нормально.

Полное интервью Дмитриевой

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ