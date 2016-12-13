Дарья Дмитриева: "В 14 лет постоянно звонила маме: "Забери меня из Волгограда, мне так плохо"

Разыгрывающая сборной России Дарья Дмитриева в интервью "СЭ" рассказала о том, как для нее начался взрослый гандбол. В 14 лет будущая чемпионка Олимпийских игр-2016 часто звонила маме и просила забрать ее домой.

– Из родного Тольятти вы уехали в Волгоград, когда вам было 14. Шесть лет жили без родителей. Чему научил тот период?

– Для меня тогда начался взрослый гандбол и вообще вся взрослая жизнь, - ответила Дмитриева. - Я уезжала ведь ребенком и вообще не понимала, что происходит вокруг. А тут пришлось быть самостоятельной. Поняла, что мне самой нужно искать, что покушать, где постирать одежду и сделать еще кучу других бытовых дел. Выросла моментально.

– Когда уезжали из Тольятти, готовить уже умели?

– Да ничего я не умела! Кроме школы и тренировок ничего в жизни не видела. Спасало, что в общаге была столовая. Другое дело, что после вечерних тренировок уже не успевали. Заходили в магазин, брали "Ролтон" и уходили счастливые. Потом уже со временем чему-то учились сами. Хотя мама в первое время постоянно переживала: "Как же она там без меня"?

– Что отвечали?

– Сначала сама постоянно звонила: "Забери меня назад, мне так плохо". Но уже где-то через полгода адаптировалась, и все было нормально.

Полное интервью Дмитриевой