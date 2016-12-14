Евгений Трефилов: "Жаль, что Россия приехали на чемпионат Европы потренироваться"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов подвел итоги чемпионата Европы-2016. Наставник критично отозвался об игре своей команды, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– На этом турнир для нас закончен, – констатировал Трефилов. – Очень жаль, что мы приехали на чемпионат Европы потренироваться. На такие соревнования нужно ехать за победой. Зато мы открыли у себя очень много проблем. Будем пытаться их решить – что еще остается?

Вот Даша Дмитриева. Прекрасный разыгрывающий. Лучший игрок сегодня. Но что она сделала в последней атаке? Решила, что у нас фигурное катание, и прыгнула тройной тулуп? Нужно понимать, что если остается 30 секунд, нужно продолжать движение. А мы придумываем каждый раз что-то новое.

– Наверное, не хватило времени на подготовку к чемпионату Европы. Вот и теряются девушки в концовке.

– Нужно пересматривать политику. Когда я теперь встречусь с командой? На три дня во время "Золотой лиги". А потом – только летом. И смешно, и грустно. Некоторые спрашивают, почему я не взял Решетникову. Да я ее не видел ни разу в деле! Что мне, брать кота в мешке? А уровень Ижевска, где она играет, – "высочайший". Чтобы можно было брать, не сомневаясь.