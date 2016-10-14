Олимпийская чемпионка по гандболу разделась для фотосессии

Левая полусредняя сборной России и "Ростов-Дона" Владлена Бобровникова стала лицом афиши к матчу Лиги чемпионов с венгерским "Дьером". Снимок появился в профиле спортсменки в Instagram. По задумке фотосессии, гандболистка предстала в образе бойца MMA – на ней спортивное белье, а руки обмотаны тейпом.

"Открываем сезон домашних игр Лиги чемпионов! Приходи и поддержи нас!" – гласит афиша.

Встреча с "Дьером" состоится 22 октября, начало – в 16.00 по московскому времени. Бобровникова выступает за "Ростов-Дон" с 2012 года. Она была членом сборной России, завоевавшей золото на Олимпиаде-2016 в Рио.