17:49 | ГАНДБОЛ — Еврокубки

Олимпийская чемпионка по гандболу разделась для фотосессии

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Левая полусредняя сборной России и "Ростов-Дона" Владлена Бобровникова стала лицом афиши к матчу Лиги чемпионов с венгерским "Дьером". Снимок появился в профиле спортсменки в Instagram. По задумке фотосессии, гандболистка предстала в образе бойца MMA – на ней спортивное белье, а руки обмотаны тейпом.

"Открываем сезон домашних игр Лиги чемпионов! Приходи и поддержи нас!" – гласит афиша.

Встреча с "Дьером" состоится 22 октября, начало – в 16.00 по московскому времени. Бобровникова выступает за "Ростов-Дон" с 2012 года. Она была членом сборной России, завоевавшей золото на Олимпиаде-2016 в Рио.

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Материалы REN-TV

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