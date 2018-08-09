Жак Вильнев: "Уход Стролла станет последним гвоздем в крышку гроба "Уильямса"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что у "Уильямса" нет шансов выжить. Команда лишится спонсорской поддержки Лоуренса Стролла, поскольку тот приобрел "Форс Индию", куда скорее всего отправится из "Уильямса" его сын Лэнс. За него "Уильямс" получает примерно 20 миллионов евро в год.

– Потеря Лоуренса станет последним гвоздем в крышку гроба "Уильямса", – цитирует Journal de Montréal Вильнева. – Эта команда также лишится больших денег из-за своей позиции в чемпионате, поскольку получит меньше отчислений от телевизионных доходов. К тому же 20 миллионов еще потеряет от ухода титульного спонсора "Мартини" по итогам года. Теперь даже рента-драйверы не захотят связываться с "Уильямсом".