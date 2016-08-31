13:07 | ФОРМУЛА-1

Жак Вильнев: "Так Ферстаппен однажды кого-нибудь убьет"

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев осудил поведение пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена в гонке "Гран-при Бельгии". Напомним, голландец подвергся критике со стороны "Мерседеса" и "Феррари" за агрессивное вождение.

– Ферстаппен прозевал старт, но решил сработать агрессивно в первом повороте, – цитирует Canal+ Вильнева. – Это было похоже на прием камикадзе. Это был его способ обойти две "Феррари"… Максу нужно успокоиться, иначе он однажды убьет кого-нибудь. Будущие чемпионы так себя не ведут. Ему нужно уважать и здравый смысл.

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