Зак Браун: "Макларен" будет выглядеть глупо, если "Хонда" начнет побеждать с "Торо Россо"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун признает, что команда будет выглядеть глупо, если "Хонда" в следующем сезоне сделает большой шаг вперед. Британская команда отказалась от услуг японского моториста, который стал поставщиком для "Торо Россо".

– Очевидно, если "Хонда" начнет выигрывать в 2018 году, а мы нет, наша команда окажется в глупом положении, – цитирует Marca Брауна. – Но я думаю, что всем нужно принимать решение, а потом получать за это результат. Всегда есть элемент, допускающий вероятность ошибки. И все же мы приняли коллективное решение. Нужно смотреть вперед, а не оглядываться назад.