Виталий Петров: "Уильямс" загубил карьеру Сироткину"

Первый российский призовой пилот "Формулы-1" Виталий Петров выразил сожаление в связи с неудачным сезоном "Уильямса" и Сергея Сироткина. Россиянин в дебютном сезоне в "Формуле-1" занял последнее место с 1 очком. "Уильямс" не стал продлевать с Сироткиным контракт - в следующем сезоне его место займет Роберт Кубица.

- Уверен, многие болельщики до сих пор переживают по поводу расставания Сергея Сироткина и "Уильямса", - цитирует Motorsport Петрова. - Увы, ему действительно не повезло оказаться в неправильном месте в самый неподходящий момент. Команда опустилась на последнюю строчку Кубка конструкторов, и тем самым фактически загубила карьеру самого Сергея. В первый сезон в "Формуле-1" очень важно выстрелить, показать себя, чтобы попытаться закрепиться. Но когда у тебя нет для этого возможности, то ничего и поделать нельзя. Сироткин не смог заработать себе репутацию в "Формуле-1", а это тоже очень важно – и в первую очередь, конечно, здесь виновата команда.

Сергей опережал напарника в квалификациях, но принимая решение о составе на следующий год, "Уильямс" наверняка руководствовалась прежде всего денежными вопросами – особенно после потери главного спонсора. Да, у Роберта Кубицы есть опыт выступлений в "Формуле-1", но это все равно огромный риск – сделать ставку на него. Я разговаривал с несколькими людьми – не буду называть имена, – которые работали с Робертом на тестах в последние полтора года, и они признаются, что своей скоростью он особенно их не впечатлил. Но такова "Формула-1".

Безусловно, команда оценивала и самого Сергея, но мы никогда не узнаем, насколько хорош или плох он на самом деле был в гонках. Мы можем судить о чем-то со стороны только по временам на круге, но мы никогда не знаем всех нюансов. Может быть, где-то пилоту было сказано, что он не может раскручивать мотор выше каких-то оборотов, может, его просили следить за температурой тормозов. "Формула-1" слишком сложна, чтобы оценивать выступления гонщиков объективно – особенно, когда команда в целом выступает на слабом уровне. У Сергея не было запоминающихся схваток, кроме, пожалуй, пары за весь сезон, у него не было возможности цепляться за очки или хотя бы претендовать на них регулярно.

Все это сильно сказалось на представлении о нем в паддоке, а потому вернуться в "Формулу-1" ему будет очень тяжело. Боюсь, для этого потребуется, чтобы кто-то из боссов команд очень сильно в него поверил, ну и, конечно, желание спонсоров его поддержать.