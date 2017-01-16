Валттери Боттас: "Моя мечта сбылась"

Новичок "Мерседеса" Валттери Боттас дал понять, что готов к дебютному сезону в немецкой команде. Гонщик заменил чемпиона мира-2016 Нико Росберга, а предыдущие четыре сезона провел в "Уильямсе".

- Моя мечта сбылась: я буду выступать за команду с великой историей, которую она написала в последние годы, - цитирует Autosport Боттаса. - Я горд стать частью "Мерседеса" и благодарен всем за поддержку и веру в меня. Я ценю то, что мне предоставили такую возможность.

Меня поприветствовали очень тепло. Конечно, мне предстоит познакомиться со многими людьми, запомнить новые лица. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я впечатлен инфраструктурой команды и с нетерпением жду новых знакомств. Я готов к упорной работе и намерен продемонстрировать команде свои навыки. Это будет непростой сезон, но я на 100 процентов готов к нему. Сейчас я тренируюсь с максимальной самоотдачей, чтобы быть подготовленным к новым машинам. Я всегда ставлю перед собой высокую планку и намерен проявить себя уже в первой гонке.